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エアフォースエアサス ハイトセンサー
商品番号 H51640757124
商品名

エアフォースエアサス ハイトセンサー
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品はエアフォースエアサスのハイトセンサーになります。（E-19-B（KH21））中古で購入したエアサスのハイトセンサーの調子が悪く購入して新品の物を見たところ、調子の悪いセンサーのセッティングが間違っていることが発覚し、調整したら問題なく使用できるようになった為不要となりましたので出品させて頂きます。こちらの商品は新品未使用となります。新品購入価格23000円でした。#エアサス#エアーサスペンション#エアサスマネジメント#マネジメント#センサー#ハイトセンサー#エアフォース#エアフォースエアサス#次世代エアサス
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