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NA・NBロードスター　４点式ロールバー
商品番号 J47087460210
商品名

NA・NBロードスター　４点式ロールバー
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 11,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

４点式から７点式ロールバーに変更の際に４点式ロールバーを使用しなくなったため、出品させて頂きます。傷等はありますが、使用に関して問題ないと思われます。当板は、あります。ネジは、ある分はご一緒に配送しますが、欠品してる分は、購入者様の方でご用意お願いします！中古品になりますので3Nでよろしくお願いします。引き取りに来られる方大歓迎です。
http://narcologia.ru/goods/kindness608505.html
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