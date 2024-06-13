NA・NBロードスター　４点式ロールバー

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商品詳細
４点式から７点式ロールバーに変更の際に４点式ロールバーを使用しなくなったため、出品させて頂きます。傷等はありますが、使用に関して問題ないと思われます。当板は、あります。ネジは、ある分はご一緒に配送しますが、欠品してる分は、購入者様の方でご用意お願いします！中古品になりますので3Nでよろしくお願いします。引き取りに来られる方大歓迎です。
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