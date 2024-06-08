Z400FX Z400GP クラッチ板 クラッチ セット FX ZGP 400 ...

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商品詳細
Z400FXZ400GPカワサキkawasaki純正新品クラッチ板セットフリクションプレート ×7クラッチプレート Χ6スプリング ×5クラッチカバーガスケット ×1セットです。※クラッチカバーガスケットは曲がらないように厚紙に挟んで発送致します。即購入可能です。お探しの方よろしくお願い致します。FXZGPクラッチクラッチ板 クラッチカバー ガスケット エンジン パッキン ガスケット クラッチスプリング バネ クラッチ オーバーホールキット
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