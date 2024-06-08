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Z400FX Z400GP クラッチ板 クラッチ　セット　FX ZGP 400
商品番号 I78995590526
商品名

Z400FX Z400GP クラッチ板 クラッチ　セット　FX ZGP 400
ブランド名 カワサキ
特別価格 税込 11,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Z400FXZ400GPカワサキkawasaki純正新品クラッチ板セットフリクションプレート　×7クラッチプレート　Χ6スプリング　×5クラッチカバーガスケット　×1セットです。※クラッチカバーガスケットは曲がらないように厚紙に挟んで発送致します。即購入可能です。お探しの方よろしくお願い致します。FXZGPクラッチクラッチ板　クラッチカバー　ガスケット　エンジン　パッキン　ガスケット　クラッチスプリング　バネ　クラッチ　オーバーホールキット
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