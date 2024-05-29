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新品 SW-MOTECH クラッシュバー KTM 1050 Adventure
商品番号 G67826749428
商品名

新品 SW-MOTECH クラッシュバー KTM 1050 Adventure
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 13,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用の自宅保管品です。多少の保管汚れはあるものとお考えください。商品名…SW-MOTECHクラッシュバーブラックKTM1050Adventure(14)/1190Adventure/R(13)SBL.04.338.10000/B適応車種…ケーティーエム（KTM）1050Adventure/1190Adventure製品情報…不意のアクシデントからエンジンまわりを守り走行不能に陥るリスクを大幅に軽減させます。ご検討よろしくお願い致します。G335
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