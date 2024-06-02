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コンビタ社製プロポリスチンキ3本
商品番号 I12852332808
商品名

コンビタ社製プロポリスチンキ3本
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

[商品説明]コンビタ社製プロポリスチンキ3本、未開封新品です。賞味期限は2024.11.13です。定価1本2,700円のものです。宜しくお願いします^_^
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