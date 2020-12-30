CHANEL GABRIELLE EDP 100ml

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即購入大歓迎です値下げ不可商品状態：新品未開封内容量：100ml購入時期：2023年8月新品未開封、外側のフィルムもまだ剥がしてませんので、安心してお使い頂けると思います。ガブリエルはココシャネルが出生時に与えられた名前。彼女の自由さ、情熱、心に持つ反抗心を４つの白い花々で表現した香り。4種類の白い花々それぞれの個性が美しいハーモニーを奏でる。朝の日差しのように爽やかなオレンジフラワーは、みずみずしさを演出。ジャスミンの上品な香りは、いつまでも優しく包み込んでくれる。イランイランは、どこかオリエンタルで魅惑的なムードを漂わせて。そして、南仏で育ったチュベローズ(月下香)は、そのセンシュアルで甘美な香りで、女性らしい魅力を引き出してくれる。 （ファッションプレスより）在庫ありますので、複数ご購入の場合はコメント下さいね～値引き致します！