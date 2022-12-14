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高岡銅器 香炉 鉄鉢型山水香炉 小 古手色



香炉/香器『高岡銅器【鉄鉢型獅子蓋香炉/鶴彫金/焼青銅色】銅製[空薫用]』竹中銅器-長崎の線香・ろうそく・お香専門店 「紡屋 燈香」



135-51,伝統 香炉「鉄鉢型獅子蓋」 【 高岡銅器 】



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鉄鉢形四海波蓋 古手色 香炉 高岡銅器｜株式会社竹中銅器



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鉄鉢香炉 両山紋入 乾漆風仕上



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有)木崎勉法衣仏具店 / 純銀 鉄鉢香炉



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鉄製カラー...グリーン 希少模様種類...茶香炉タイプ...円錐、コーン型40年位前に購入したお品で個人自宅長期保管品になります。未使用で飾り置しておりました。鉄製品なので重さ ５１６.３g (多少の誤差ご了承下さい。) およそ 高さ １１.５センチ およそ 幅 １０センチ値下げ済み価格になります。ご購入発送後のキャンセル返品はお断り致します。358