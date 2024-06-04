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超人気高級　ロージーリングス　ディフューザー
商品番号 B36286985777
商品名

超人気高級　ロージーリングス　ディフューザー
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 2,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【シダーウッド\u0026クラリセージ】清々しくぬくもりあるパインとクラリセージに、ユーカリプタスやジンジャーを効かせ、シダーウッドで奥深さを表現した、森の中を想わせるウッディーでフレッシュな香り。アロマキャンドルドライフラワーフレグランスルームディフューザー香水
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