【新品未開封】ポスト プー ドロップス✖️２本

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商品詳細
ポストプードロップス✖️２本爽やかなシトラスピールと控えめなフローラルの香りが気になる臭いを中和する、植物由来成分が香るトイレ用消臭芳香剤。※新たに生まれ変わったポストプードロップスは、小さいお子様の傍でも安心してご使用いただけるよう、以前のピペットタイプからチャイルドロック式キャップに変更となりました。サイズ100mL
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