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オリヒロ　深海鮫エキス　スクワレン　お徳用360粒　10点セット
商品番号 V22892547113
商品名

オリヒロ　深海鮫エキス　スクワレン　お徳用360粒　10点セット
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 8,225 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●新品未開封●送料込オリヒロプランデュ深海鮫エキスカプセル360粒オリヒロオリヒロ深海鮫エキスカプセル徳用360粒X10個内容量（1個あたり）360粒原材料名深海鮫精製肝油／ゼラチン、グリセリン主要成分製品6粒中（6粒2640mg/ゼラチンカプセル含む）：深海鮫精製肝油（スクワレン99.6%以上含有）1800mg肝油から得られた純度９９．６％以上の精製スクワレンのみを使用し、ご利用しやすいソフトカプセルに。お得な2か月分#オリヒロ#オリヒロプランデュ深海鮫エキスカプセル360粒
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