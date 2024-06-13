オリヒロ　深海鮫エキス　スクワレン　お徳用360粒　10点セット

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●新品未開封●送料込オリヒロプランデュ深海鮫エキスカプセル360粒オリヒロオリヒロ深海鮫エキスカプセル徳用360粒X10個内容量（1個あたり）360粒原材料名深海鮫精製肝油／ゼラチン、グリセリン主要成分製品6粒中（6粒2640mg/ゼラチンカプセル含む）：深海鮫精製肝油（スクワレン99.6%以上含有）1800mg肝油から得られた純度９９．６％以上の精製スクワレンのみを使用し、ご利用しやすいソフトカプセルに。お得な2か月分#オリヒロ#オリヒロプランデュ深海鮫エキスカプセル360粒