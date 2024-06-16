★新品未開封★オーツークラフトハーバルボディビューティオイル150ml

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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます！オーツークラフトハーバルボディビューティオイル（O2クラフト/O2KRAFT）\u003cボディマッサージオイル\u003e新品 未使用 未開封暗所保管【内容量】150ml【成分】アボカド油、ホホバ種子油、シア脂エチルエステルズ、サンショウモドキ種子エキス、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、アッケシソウエキス、シスツスモンスペリエンシスエキス、トウキンセンカ花エキス、ニオイテンジクアオイ油、ローズマリー葉油、ラベンダー油、トコフェロール＝＝商品説明＝＝高濃度酸素を含有した“アボカドオイル”に6つの天然成分と3つのアロマをプラスしお肌とボディラインをヘルシービューティに導く美容オイルです。O2クラフトハーバルボディビューティオイルは、高濃度の酸素を含有させることで皮膚への浸透性を高めたオイルにより、肌の奥深くに自然由来のケア成分を届けることができる美容オイルです。（メーカーサイトより引用）＝＝＝＝＝＝＝＝どうぞよろしくお願いいたします。高濃度酸素オイルマッサージオイルボディマッサージ肩こり 腰痛 ボディメイク
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