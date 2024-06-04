レゴ　デュプロ アリエルの海のお城 10922 ディズニー　プリンセス

お写真にあるものが全てです。箱はありません。パーツは全て揃ってると思いますが、ダブルチェックして頂けますと幸いです。パーツは中古品ですので、お写真ご確認ください。神経質な方はご遠慮くださいm(__)mダンボール/袋/箱にいれて配送いたします。ご了承ください。らくらくメルカリ便に変更する場合もあります。ご了承ください。なおバラ売り、値下げ交渉はご遠慮ください。宜しくお願い致します。LEGODUPLODisneyArielsUnderseaCastle10922



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