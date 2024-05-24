Colombia キッズ 140 アウター スキーウェアジャケット

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カラー···グリーンフード···フードあり（取外し可）季節感···冬Columbia子供用スノーウェアスキーウェアジャンプスーツ1度だけ短時間着用の美品です上衣内側の裾は雪の侵入を軽減することができます。右袖にチャック付きのポケットがあります大きく目立つ破損や汚れはありませんが、自宅保管をご理解いただける方のご購入をよろしくお願い致します。