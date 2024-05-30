限定センル10月30まで子供用滑り台　すべり台＆ブランコ

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【天気季節を問わず いつでも遊べる！】①バスケットゴール：ボール遊びデビュー②すべり台：楽しくて何度も滑りたくなる③ブランコ：ガードと背もたれ取り外し可能。【すべり台】お尻がドスンと落ちにくい、ゆるやかな設計！【滑り止め付きステップ】デコボコしててすべりにくい。【ブランコ】背もたれ付き、チャイルドガード：お子様の成長に合わせてカスタマイズできる！【丈夫なブランコロープ】太さ8㎜のナイロンロープ＆カラビナ、合成繊維ロープの中で最も強いといわれる「ナイロンロープ」を使用。【土台を重くしてさらに安定】注水口から水を注いで土台を重くすれば、さらに安定感がUP！ブランコが揺れても、本体が浮き上がるのを防止してくれる。【CE安全認証】ヨーロッパの法律で定められた安全性能基準を厳しいチェックにおいてクリアしています。商品名：すべり台＆ブランコ286946aaa●商品サイズ：幅138×奥行148×高さ111cm●梱包サイズ：96×48×35cm●本体重量：約8.5kg●梱包重量：10kg●材質：PP、スチール●耐荷重：約40kg●対象年齢：1-8歳●原産国：中国●組立品です●組立時間：約20分