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ラルフローレン ダウン　女の子　140㎝
商品番号 K40408766489
商品名

ラルフローレン ダウン　女の子　140㎝
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···イエロー柄・デザイン···無地新品未使用となっております。定価¥27500（税抜）子供に着せようと購入したのですが成長が早く小さくて着れなかった為、出品いたしました。色違いのピンクも150㎝ですが出品しております。タグを切ってしまい無いのですが出品中のピンク150㎝のタグの内容とサイズ以外は変わりないかと思います。
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