ラルフローレン ダウン　女の子　140㎝

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カラー···イエロー柄・デザイン···無地新品未使用となっております。定価¥27500（税抜）子供に着せようと購入したのですが成長が早く小さくて着れなかった為、出品いたしました。色違いのピンクも150㎝ですが出品しております。タグを切ってしまい無いのですが出品中のピンク150㎝のタグの内容とサイズ以外は変わりないかと思います。