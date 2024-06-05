【随心堂】色鍋島焼　染錦色絵　竹風景　梅花花瓶　壺　置物　古美術　時代物　D33

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サイズは高さ約32センチ 幅約26センチ17世紀後半頃、江戸の将軍家へ献上するためにつくられた窯「鍋島藩窯」の焼き物を今でも「鍋島」もしくは「鍋島焼」とよぶ。「鍋島焼」は大名道具ならではの気品と風格をもつ日本で最も精巧な磁器といわれている。商品状態：箱の蓋はありませんが、目立つ傷なく保存状態良好品です。大変素晴らしい厳選作品でございます！大事にしていただける方をお待ちしております。キズ等は目立つ物は画像にてアップ致しますが、見落としなどがあるやもしれませんので恐れ入りますが全体画像にて入念なご確認のほどよろしくお願いいたします。タイトルの記載は全て当社の見解であり、保証するものでは御座いません。商品状態の見方、時代感覚認識は個人的見解に相違が出る場合がございます。またPC環境による実物との色合いの相違など調整し切れない部分があることをご理解ください。気になる場合は、お問い合わせいただくか入札をお控えいただきますようお願い申し上げます。