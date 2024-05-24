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新品未使用✨ミキハウス✨パジャマ上下100㎝
商品番号 T65882347282
商品名

新品未使用✨ミキハウス✨パジャマ上下100㎝
ブランド名 ミキハウス
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

爽やかなブルー地に潜水艦に乗るクマさんと、イルカや魚が可愛いパジャマです。生地もとても柔らかく気持ち良さそうです￼！可愛くて買ったのですが、着る機会がなくサイズアウトしてしまいました(T_T)新品、未使用ですが自宅長期保存につき、あまり状態を気にされる方のご購入はご遠慮下さいませm(._.)mペット、喫煙者なし。カラー···ブルー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/shuttle289725.html
http://narcologia.ru/goods/browse857191.html
http://narcologia.ru/goods/assessor408603.html
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