新品未使用✨ミキハウス✨パジャマ上下100㎝

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爽やかなブルー地に潜水艦に乗るクマさんと、イルカや魚が可愛いパジャマです。生地もとても柔らかく気持ち良さそうです￼！可愛くて買ったのですが、着る機会がなくサイズアウトしてしまいました(T_T)新品、未使用ですが自宅長期保存につき、あまり状態を気にされる方のご購入はご遠慮下さいませm(._.)mペット、喫煙者なし。カラー···ブルー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖季節感···春、夏、秋