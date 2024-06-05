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563 新品 ポールスミス ジュニア セットアップ ジャケット 10A
商品番号 G46787850691
商品名

563 新品 ポールスミス ジュニア セットアップ ジャケット 10A
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 3,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●ブランド：ポール・スミスジュニア　（PaulSmithJUNIOR）●状態：新品未使用●カテゴリー：ジャケット●色：グレー●表示サイズ：10A(身長の目安、約：130cm～140cm前後）●実寸サイズ（単位cm）※多少の誤差はご了承ください：　(ジャケット）肩幅34　身幅39　着丈54　袖丈50●定価：37,730円●CODE：563-ee◆商品説明：鮮やかな色使い、ストライプ、遊び心溢れるプリントといった、ポール・スミスらしさはそのままに、子供らしい可愛らしさと機能性を兼ね備えたポール・スミスジュニア。男の子向けポールスミスのフォーマルシーンに活躍する、大人顔負けなテーラードジャケットの出品です。お手持ちのパンツ（長ズボン・ハーフ丈）などを合わせていただければ、セットアップスタイルが完成します。ポールスミスのキッズ用ネクタイも出品していますので、よろしければご覧ください。◆その他：・ジャケット単品での出品です。・素材特有の織ムラやスレ、アタリ、微キズが生じる場合がございます。・こちらの商品は国内正規販売元より購入した正規品です。ポールスミススーツ　PSジャケット　PaulSmithキッズ子ども　子供　ジャケット　卒業式　　入学式　フォーマル面接キッズ　ジュニア
http://narcologia.ru/goods/injure274667.html
http://narcologia.ru/goods/smear105104.html
http://narcologia.ru/goods/organization819662.html

563 新品 ポールスミス ジュニア セットアップ ジャケット 10A
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