563 新品 ポールスミス ジュニア セットアップ ジャケット 10A

●ブランド：ポール・スミスジュニア （PaulSmithJUNIOR）●状態：新品未使用●カテゴリー：ジャケット●色：グレー●表示サイズ：10A(身長の目安、約：130cm～140cm前後）●実寸サイズ（単位cm）※多少の誤差はご了承ください： (ジャケット）肩幅34 身幅39 着丈54 袖丈50●定価：37,730円●CODE：563-ee◆商品説明：鮮やかな色使い、ストライプ、遊び心溢れるプリントといった、ポール・スミスらしさはそのままに、子供らしい可愛らしさと機能性を兼ね備えたポール・スミスジュニア。男の子向けポールスミスのフォーマルシーンに活躍する、大人顔負けなテーラードジャケットの出品です。お手持ちのパンツ（長ズボン・ハーフ丈）などを合わせていただければ、セットアップスタイルが完成します。ポールスミスのキッズ用ネクタイも出品していますので、よろしければご覧ください。◆その他：・ジャケット単品での出品です。・素材特有の織ムラやスレ、アタリ、微キズが生じる場合がございます。・こちらの商品は国内正規販売元より購入した正規品です。ポールスミススーツ PSジャケット PaulSmithキッズ子ども 子供 ジャケット 卒業式 入学式 フォーマル面接キッズ ジュニア



2023年最新】ポールスミスジュニア 130の人気アイテム - メルカリ



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