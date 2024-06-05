GAP kids 120 黒 ダウン フード シンプル アウター 上着 防寒着

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GAPkidsの黒のダウンです。しっかりとボリュームがあります！フードはボタンで着脱しやすく、小学校や幼稚園でフード無しの上着ならOKとの事でフードを外して使用していました。腰のあたりの内側にゴムのベルトがあり、閉めると中に冷たい空気が入らないようになっています。上から4つ目の胸の辺りのボタンに傷あり右袖にあまり目立ちませんが汚れあり15000円前後で購入した記憶があります。柄・デザイン···無地カラー···ブラックフード···フードあり（取外し可）季節感···冬