新品 未使用　タイトリスト　TSR1 10度 ドライバーヘッド

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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます。新品未使用日本仕様タイトリストTSR1ドライバーヘッド10°460cc付属品 ヘッドカバー、レンチ、保証書※写真1枚目の物が、全てです。※シャフトは付属しませんので、ご注意下さい。ヘッドとシャフトを分離したため、取り外しの作業はさせていただいてます。よろしくお願い申し上げます。
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