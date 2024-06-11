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送料込【逢絢亭】茶道具 大棗 京塗 秋野蒔絵 真塗 木製 塗師 川端近左 共箱
商品番号 U49285521048
商品名

送料込【逢絢亭】茶道具 大棗 京塗 秋野蒔絵 真塗 木製 塗師 川端近左 共箱
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 32,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

まずはプロフィールをご覧ください。こちらは、京塗の大棗になります。作者は、漆匠の川端近左さんです。真塗の大棗に秋草の蒔絵が施されています。それぞれの秋草が印象的で、金彩の色合いもしっかりしていて、きちんとした御茶会に出されても問題ありません。大寄せのお茶会や立礼のお茶会でも悪くないと思います。派手過ぎないところも季節感を出すにはバッチリな大棗です。大きさは、直径が約７．６ｃｍ、高さが約７．６ｃｍで付属品は共箱です。本体に目立った傷や汚れなど無く綺麗な状態です。御家元が来られる大きなお茶会に出されても問題ありません。
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