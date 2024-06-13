ヨネックス　リュック　ラケットバッグ　テニス

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます❁＊無言・即購入OK＊1点だけの早い者勝ち＊まとめ買い歓迎！コメントください♡#りんの店 商品一覧はこちら-------✧商品説明✧-------息子が使用していたものですがほとんど出番がなく美品となります。写真６枚目に少しシミがあります。ラケットは２本入ります。底にはシューズも入ります。色 オレンジ×ブラック裏地は蛍光のイエローです。
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