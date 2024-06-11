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ブリヂストン　B１　ST　５W　テンセイブルー１K　６０　S
商品番号 W19596680827
商品名

ブリヂストン　B１　ST　５W　テンセイブルー１K　６０　S
ブランド名 ブリヂストン
特別価格 税込 21,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度はご覧頂きありがとうございます。ブリヂストンB１　ST　５Wテンセイブルー１K　６０　Sメーカーカスタム品ヘッドカバーは新品未使用です。全体的に細かな使用傷が少しありますが、大きく目立つ傷はありません。ラウンドは１回だけ使用しています。中古品なのでご理解の上ご購入お願いします。コメントにて金額指定の無い値下げ交渉につきましては返信致しかねますのでご了承下さい。何卒宜しくお願い致します。利き手...右対象...メンズ種類...フェアウェイウッド
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http://narcologia.ru/goods/assessor552103.html 【中古】ブリヂストン B1 ST フェアウェイウッド　美品　カスタム　2023/テンセイプロブルー1K 60/S/18[8511]■杭全本店
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