sp404sx 極美品　限定カラー　箱付き　beatsヘッドホン

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商品詳細
限定カラーのカーキ\u0026ゴールドですこちらで購入し5回も使用していませんsdカードあり、音も入れてます。紙に書いてますコード類もありすぐに使用できると思いますメルカリで買ったbeatsのヘッドホン、ボタンの部分が壊れてますが以前は使用できました。おまけです。スピーカーも付けます。古いですが使用できます。珍しい箱付きです値下げ交渉少しなら可能です。必要ないものあれば付けません
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