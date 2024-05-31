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00s サッカー イタリア代表 2004年プーマ　ユニフォーム
商品番号 J97820308577
商品名

00s サッカー イタリア代表 2004年プーマ　ユニフォーム
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 1,615 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2004年シーズンのサッカーイタリア代表のホームユニフォームになります。状態:全体的にシミ、ほつれあり。左袖口にもシミあり。※全て写真参照状態を考慮した価格に設定しております。ブランド:PUMA素材:ポリエステル100%カラー:ブルーサイズ:表記損失(身幅56cm/着丈72cm)
http://narcologia.ru/goods/passivity470383.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful937651.html
http://narcologia.ru/goods/diamond577458.html

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[訳あり]イタリア代表 2004 Puma アウェイ半袖 ユニフォーム （インポートS）

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