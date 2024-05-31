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- 00s サッカー イタリア代表 2004年プーマ ユニフォーム
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商品詳細
2004年シーズンのサッカーイタリア代表のホームユニフォームになります。状態:全体的にシミ、ほつれあり。左袖口にもシミあり。※全て写真参照状態を考慮した価格に設定しております。ブランド:PUMA素材:ポリエステル100%カラー:ブルーサイズ:表記損失(身幅56cm/着丈72cm)
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