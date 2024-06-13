韓国限定！seventeen ボンボンイ×ムジークタイガー コレクトブック 2種

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ボンボンイとムジークタイガーのコラボカフェ限定コレクトブックの2種セットです。現地コラボカフェ利用者のみ購入可能のグッズです。それぞれボンボンイのキーホルダーがついています。即購入okです。海外製品のため初期小傷やスレ等はご了承のうえ、ご購入ください。ボンボンイSEVENTEENセブンティーンセブチムジークタイガートレカケース