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韓国限定！seventeen ボンボンイ×ムジークタイガー コレクトブック 2種
商品番号 T48793619243
商品名

韓国限定！seventeen ボンボンイ×ムジークタイガー コレクトブック 2種
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 2,319 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボンボンイとムジークタイガーのコラボカフェ限定コレクトブックの2種セットです。現地コラボカフェ利用者のみ購入可能のグッズです。それぞれボンボンイのキーホルダーがついています。即購入okです。海外製品のため初期小傷やスレ等はご了承のうえ、ご購入ください。ボンボンイSEVENTEENセブンティーンセブチムジークタイガートレカケース
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