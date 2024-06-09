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小深田大翔　FANS'ユニフォーム2023
商品番号 B85331574406
商品名

小深田大翔　FANS'ユニフォーム2023
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 1,904 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム...東北楽天ゴールデンイーグルスMサイズ折り曲げての発送させて頂きます。今年の「FANS'ユニフォーム2023」は、楽天イーグルスのチームカラーである情熱的なクリムゾンレッドをベースとしたグラデーションに、\"伊達の勝ち色\"であるヴィクトリーネイビーを差し色に使用し、東北へ勝利をもたらすという揺るぎない想いを、原点回帰の決意と共に表現しています。ご購入後の配送はなるべく早くさせて頂きます。また、値段についても要望しだいで下げて提供させて頂きます！
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