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- 【新品】サッカー ソックス 靴下 25〜27 3足分
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商品詳細
中学生の弟用に購入されたものです。3足とも新品でサイズは25〜27になります。綺麗な状態です。ご検討ください。#サッカー#ソックス#靴下#サッカーウェア#スポーツウェア
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