阪神タイガース　鳥谷選手　2000本安打記念Tシャツ　Lサイズ

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商品詳細
野球チーム...阪神タイガース種類...その他即購入OKです！鳥谷選手2000本安打記念Tシャツです。自宅で長期保管していたため、ご理解ある方にご購入お願いします。コメント交渉中でも、即購入された方優先なので、ご了承ください。梱包は、リサイクル資材を利用します。よろしくお願いいたします。
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