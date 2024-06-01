エスコン専売 日本ハム NPB統一試合球ユーズドボール 8/4勝利試合①



エスコン専売 日本ハム NPB統一試合球ユーズドボール 8/4勝利試合②-



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即購入歓迎！！北海道日本ハムファイターズの本拠地である新球場、エスコンフィールド北海道でのみ購入可能なNPB統一試合球ユーズドボールです。ロゴは『エスコンフィールド北海道開業記念ロゴ』になります。このボールが使用されるのは今シーズンのみです。実際にプロ野球公式戦で使用された試合球に、Fanatics社製アクリルケース\u0026台座と証明書がセットになった商品です。こちらは8/4(金)vs.福岡ソフトバンクホークス戦において使用された試合球で、この試合はファイターズが延長戦の末アリエル・マルティネス選手の犠飛でサヨナラ勝利を納め、福田俊投手にプロ入り初勝利が付いた記念すべき日になりました。1試合あたり2～3個しか販売されず、全ての試合日で販売される訳ではない上、ファイターズがエスコンフィールドでなかなか勝てないため勝ち試合のボールは絶対数が少なく非常に希少です。エスコンフィールドのオフィシャルショップにおいても買い物客が勝手に手を触れることは許されず、ボールが見たい場合は手袋を着用した専門スタッフが見せてくれると言った貴重な扱いですので、当方も開封・撮影の際には指紋が付かないよう手袋着用にて行いました。お探しの方、この機会にいかがでしょうか？なお商品はオフィシャルとは言えあくまで中古品扱いのため、過度に状態を気にされる方は購入をご自粛願います。何か質問等ございましたら遠慮無くコメント欄よりご連絡下さいますようよろしくお願い致します。