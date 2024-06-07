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NIKEの刺繍が入っており生地も非常にしっかりしております。サイズL肩幅 約52cm身幅 約60cm着丈 約74cm袖丈 約33cmこの商品はすぐに出品を取り下げる可能性があります。ご了承下さい。お気軽にコメントください！#nike#nfl#ゲームシャツ#patriots