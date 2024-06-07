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NIKE NFL ゲームシャツ
商品番号 K72419163365
商品名

NIKE NFL ゲームシャツ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,708 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKEの刺繍が入っており生地も非常にしっかりしております。サイズL肩幅　約52cm身幅　約60cm着丈　約74cm袖丈　約33cmこの商品はすぐに出品を取り下げる可能性があります。ご了承下さい。お気軽にコメントください！#nike#nfl#ゲームシャツ#patriots
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