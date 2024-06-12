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ルースイソンブラ　中綿ナイロンジャンパー　ネイビー　M
商品番号 A84773505852
商品名

ルースイソンブラ　中綿ナイロンジャンパー　ネイビー　M
ブランド名 ルースイソンブラ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数回、着用しました。まだまだ、使えると思います。軽くてあったかいです。出番がなくなったのでお譲りします。左袖に、汚れあり。洗濯しても落ちませんでした。8枚目写真。フード···フードあり（取外し不可）季節感···春、秋、冬#ルースイソンブラ#ウエア#ナイロンジャンパー丈···長袖サイズ···M
http://narcologia.ru/goods/passionate616113.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement381599.html
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