ヨネックス　ジオブレイク70S

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ヨネックス ジオブレイク70Sグリップサイズは、UL1数回打ったのですが打感が合わなかったため販売します。状態としては美品ではないですが、綺麗な方だと思います。値下げは可能な限りします。即買いは❌です