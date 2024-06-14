グランパス　ユニフォーム　２枚

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商品詳細
グランパス オーセンティック ユニフォーム保管による擦れ・はげ・汚れがあります。写真参照ください。プリント箇所以外は比較的綺麗な状態です。また、畳じわあり。他にもグランパスグッズ出品中です。まとめ買い歓迎。即購入可。玉田選手ユニフォームと2点です！
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