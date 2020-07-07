昭和レトロ ヤンマー サッカー選手 サイン ネルソン吉村 他

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商品詳細
【希少】ヤンマーサッカー部ネルソン吉村選手他サイン1968年頃です。ヤンマーディーゼルサッカー部（セレッソ大阪の前身）の選手のサインです。1968年ごろにいただいたものです。右からネルソン吉村選手、シールの中にカルロス・エステベス選手（DorivalCarlosEsteves).。それと幻の背番号10番吉川輝夫選手のものです。保存状態は良いです。おまけは、ポルトガルの黒ひょうエウゼビオ選手の絵葉書ですサッカー ヤンマー ヤン坊 マー坊 セレッソ大阪 サイン 希少 レア レトロ 往年 ネルソン吉村 カルロス・エステベス 吉川輝夫 サッカーマニア必見 サッカーマニア マニア必見 マニア 昭和レトロ ヴィンテージ ヤンマーディーゼル 釜本邦茂 釜本#ヤンマーディーゼル_サッカー部#ヤンマー_サッカー部#ネルソン吉村#カルロス_エステベス#Dorival_Carlos_Esteves#吉川輝夫#エウゼビオ#ヤンマー#ヤン坊#マー坊#セレッソ大阪#Jリーグ#サッカー#サイン#珍蔵#珍品#限定品#値下げリーグ...J1
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ネルソン吉村大志郎 ｜ 日本サッカーアーカイブ
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