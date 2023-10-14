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【値下げ】佐々木朗希選手★荻野貴司選手　ボブルヘッド人形
商品番号 E77481325595
商品名

【値下げ】佐々木朗希選手★荻野貴司選手　ボブルヘッド人形
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 1,676 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年8月に配布されたボブルヘッド人形#佐々木朗希選手#荻野貴司選手のセットです。出品時に写真を撮る際に一度開封しました。佐々木朗希選手、鳥谷敬選手、藤岡雄大選手のカードも一緒にお付けします。マリーンズファンの方是非！！野球チーム···千葉ロッテマリーンズ
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