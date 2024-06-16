Fレーザー7S エフレーザー　UL1

2023年6月にテニスショップにて、新品で購入しました。数回使用しましたが、新しいラケットに切り替えたので出品致します。ヘッド部に傷が数箇所ありますが、他は傷汚れありません。ガットは購入時に、サイバーナチュラルスラッシュを26ポンドで張っています。お値下げやご質問はコメント欄によろしくお願い致します。



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