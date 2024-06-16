[227] YONEX INX800 テニスラケット

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商品詳細
【品名】YONEXINX800【メーカー】ヨネックス【種別】ソフトテニス（軟式テニス）【本体価格】22,000円【素材】高強度カーボン＋マイクロコア＋ネオCSカーボンナノチューブ＋ゴムメタル【カラー】ブライトオレンジ【サイズ】UL1【フェイス面積】85インチ【全長】690mm【推奨テンション】25～35P【備考】ガットは張っておりません。※専用のラケットカバーがないため、YONEXの別のラケットカバー（新品NEXIGAのカバー）に入れて梱包・発送致します。ご了承ください。テニスソフトテニス軟式テニステニスラケットアイネクステージ長い#ウエちゃんスポーツ商品#ウエちゃんスポーツソフトテニスラケット一覧
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