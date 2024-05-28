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【セール中】坂本勇人 直筆サイン\u0026レプリカのセット
商品番号 G35469164367
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【セール中】坂本勇人 直筆サイン\u0026レプリカのセット
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 7,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

読売ジャイアンツの坂本勇人選手の投げ入れボール(直筆サイン)になります。もう1つは坂本勇人選手のサインのコピー品になります。2つセットで観賞用のケース付きで発送致します--検索用ワード--侍ジャパン侍JAPAN金メダルサムライジャパン日本代表　読売ジャイアンツ巨人非売品直筆サインボール東京ドーム小林誠司吉川尚輝中島宏之中田翔マシソン小笠原道大ラミレス谷佳知亀井善行阿部慎之助鈴木尚広沢村拓一上原浩治高橋尚成村田修一原辰徳長嶋茂雄中田翔菅野智之丸佳浩岡本和真戸郷大勢野球チーム···読売ジャイアンツ
http://narcologia.ru/goods/message906027.html
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