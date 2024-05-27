非売品Tシャツ！ヨネックスジオブレークTシャツ【菊山太陽選手サイン入り】

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商品詳細
ヨネックスジオブレーク発売記念Tシャツです。全日本ナショナルチームの【菊山太陽選手】の直筆サイン入り！（胸の前にサイン）大変貴重な非売品のTシャツです。サイズ Oお値引き交渉はご遠慮させて頂いております。
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