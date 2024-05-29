UMBRO 3WAYバック

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アンブロの鞄（キャリー、ショルダー、ボストン）になります。カラーは青×黒×白です。サッカーの夏合宿（4〜5泊）のために購入しましたが、使用機会がなくなったため出品します。使用感はありますが、破損は全く無いです。遠征や旅行に使えるサイズだと思います。よろしくお願いします。ソサイチ、フットサル等の遠征や試合にいかがでしょうか？⚠️リュックやバックパックのように背負うことはできませんのでご注意下さい。※プロフィール、商品紹介文を読んで同意された方のみコメントお願いします。コメントされた方は同意された方とさせて頂きます。他商品と同時に購入される方には値引きできる場合がありますのでコメントにてご確認ください。中古品にご理解頂ける方のみ、コメントをお願い致します。