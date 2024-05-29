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スカッド05c SCUD
商品番号 U98501073936
商品名

スカッド05c SCUD
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズはouです。1年ほど前に購入しました。4枚目の写真にあるように少しひびがあります。また元グリは剥がしてあります。中古品であることを御理解いただけるようよろしくお願いいたします。また発送はダンボールを繋ぎ合わせての発送となります。ご了承ください。
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