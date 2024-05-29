スカッド05c SCUD

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商品詳細
サイズはouです。1年ほど前に購入しました。4枚目の写真にあるように少しひびがあります。また元グリは剥がしてあります。中古品であることを御理解いただけるようよろしくお願いいたします。また発送はダンボールを繋ぎ合わせての発送となります。ご了承ください。
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