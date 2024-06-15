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ナノフォース8000 NANOFORCE8000 SL2
商品番号 G40965844794
商品名

ナノフォース8000 NANOFORCE8000 SL2
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナノフォース　8000グリップサイズ:SL2ベッドに多少の擦り傷や塗装のかけはありますが、ヒビや割れはありません。元グリップ付いていますがかなり劣化していますので、グリップを巻いて使用してください。#YONEX#NANOFORCE#ソフトテニス
http://narcologia.ru/goods/injure358567.html
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