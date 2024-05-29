Electro-Voice エレクトロボイス DH3 DH2010A 2本

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商品詳細
Electro-VoiceエレクトロボイスEVDH3DH2010Aドライバーツイーター2本動作確認済みです丸銅線純正フラムになります端子部分、ハンダ跡ありますアダプター溶けた跡ございますネジ込み部分若干の欠けございますダイヤフラムシリアルNo.815149502シリアルNo.815149746■ドライバー■1\"■20W5000Hz以上は30W■8Ω■1.5～20kHzPAスピーカーのネットワーク1.5～1.65kHzで多く使われてますカットオフ1200Hz位ハイパワーなら5000Hz～20000Hzで通常2000Hz～20000Hzスクリューオン直径約35mm■対応モデル：SX100、SX100PLUS、SX200、SX300、SX500、SX80、FMシリーズ（ER）、ELIMINATORシリーズ、S152、S15M、S1803ER、S1202ER、SH1502ER、FORCE-I、TX1122FM、FM1502、TX1152FMRponseenfrquence:1,5-20kHzSensibilit:111dBPuissance:20WRMSImpdance:8Ohm
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http://narcologia.ru/goods/passivity831683.html
http://narcologia.ru/goods/moped330968.html
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