ハンドメイドサイフ\u0026ショルダーバッグ

形···ショルダーバッグカラー···ブラウン柄・デザイン···ドット素材···木綿ハンドメイドマーケットで購入しましたが、出番がなかったので、出品致しました。自宅保管のご理解のある方よろしくお願い致します☺︎サイズサイフ￼20㎝×11.5㎝バッグ横33㎝×縦23.5㎝奥行き7.5㎝



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