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ハンドメイドサイフ\u0026ショルダーバッグ
商品番号 P99926608259
商品名

ハンドメイドサイフ\u0026ショルダーバッグ
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

形···ショルダーバッグカラー···ブラウン柄・デザイン···ドット素材···木綿ハンドメイドマーケットで購入しましたが、出番がなかったので、出品致しました。自宅保管のご理解のある方よろしくお願い致します☺︎サイズサイフ￼20㎝×11.5㎝バッグ横33㎝×縦23.5㎝奥行き7.5㎝
http://narcologia.ru/goods/septet815819.html
http://narcologia.ru/goods/septet635519.html
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