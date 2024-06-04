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ぷち野うさぎボンネット
商品番号 Y79009479013
商品名

ぷち野うさぎボンネット
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 118,181 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご縁がありましたご覧いただききありがとうございます☻プチブライスサイズお帽子のみの販売です。素人のハンドメイドです。歪みズレなど荒い部分がありますハンドメイドにご理解のある方よろしくお願いいたします。つぶしての発送になりますので気になる方はご遠慮ください。室内犬がいます。アレルギーのある方苦手な方はご遠慮ください。#ブライス#プチブライス#ブライスアウトフィット#プチブライス帽子#プチブライスアウトフィット
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