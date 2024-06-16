ヨギボーカバーのみ　★新品未使用★

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YogiboMidiのカバーとして買っていましたが、使わないので出品します。新品・未使用ですが、写真撮るために一度袋から出しました。数年前に購入しているため、保存期間等気になる方はご遠慮ください。 ※ヨギボーのカバーのみです。※小さく畳んだ状態で発送致します。ヨギボーヨギボーカバーMidicoverカバーYogibo