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- ヨギボーカバーのみ ★新品未使用★
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商品詳細
YogiboMidiのカバーとして買っていましたが、使わないので出品します。新品・未使用ですが、写真撮るために一度袋から出しました。数年前に購入しているため、保存期間等気になる方はご遠慮ください。 ※ヨギボーのカバーのみです。※小さく畳んだ状態で発送致します。ヨギボーヨギボーカバーMidicoverカバーYogibo
http://narcologia.ru/goods/competitive754581.html
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