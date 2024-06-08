ビーズクッション補充専用ビーズ日本製 「もちMOCHI」ビーズ2~3mm長持ち

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もちビーズビーズクッション補充ビーズ 3kg自社製品 ビーズクッション補充専用発泡スチロールビーズ「もちMOCHI」ビーズEPS原料は「日本食品衛生、食品添加物などの規格基準」に合格したものを使用します。ホルマリンなど人体や環境に有害物質を含有しません。粒径:2〜3mm補充ビーズ3.0kg¥6580梱包サイズ50*50*80cm補充ビーズ2.0kg¥5580梱包サイズ50*50*60cm補充ビーズ1.5kg¥4780梱包サイズ50*50*40cm補充ビーズ1.0kg¥4280梱包サイズ50*50*40cmその他の重さ、ご相談ください。ビーズサイズ、5枚目の写真をご参考ください。上段ビーズ、ヨギボー使用ビーズ下段ビーズ、本社製品無印、ニトリ、ヨギボー製品使用確認済み。注文受けてから、工場で発泡して発送させていただきます。充填方法はYOUTUBEなどで関連動画をご参考ください。商品到着してから、1〜2週間くらい匂いが残っている場合がございます。匂いのもとは発泡ポリスチレンビーズに残留している発泡剤の匂いです。風通しの良いところで3日ほど陰干ししていただくと匂いが軽減していきます。匂いは人体に危険がありません。予めご了承お願い致します。ご注意！大変恐れを入れますが、こちらの商品は以下の地域へのご配達ができかねます。青森県、岩手県、秋田県、北海道、沖縄県、離島など、これらの地域の方はメッセージにてご相談ください。ヤマト運輸、佐川急便他出品中の商品もぜひご覧ください。土日、祝日は工場の定休日のため、商品の対応は休明けとなります。ご了承ください。カラー···ホワイト素材···マイクロファイバー