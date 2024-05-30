NARUMI カップ＆ソーサー 4客

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商品詳細
NARUMIカップ＆ソーサーティーカップ コーヒーカップBONECHINAmadeinJapan4客セットカップ直径8.7cm高さ6.6cmソーサー直径15.7cm食器棚で長期保管しておりました。使用回数は2客を2,3回程度かと記憶しております。#tartetatin_食器・キッチン
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