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NARUMI カップ＆ソーサー 4客
商品番号 O28591401813
商品名

NARUMI カップ＆ソーサー 4客
ブランド名 ナルミ
特別価格 税込 1,748 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NARUMIカップ＆ソーサーティーカップ　コーヒーカップBONECHINAmadeinJapan4客セットカップ直径8.7cm高さ6.6cmソーサー直径15.7cm食器棚で長期保管しておりました。使用回数は2客を2,3回程度かと記憶しております。#tartetatin_食器・キッチン
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