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11350 ハイバック可動肘ポリッシュ脚ワークチェア　OAチェア
商品番号 R77475543976
商品名

11350 ハイバック可動肘ポリッシュ脚ワークチェア　OAチェア
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 15,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハイバック可動肘ポリッシュ脚です！！超お買い得品！！！合わせて購入はお値引きOK他、商品はこちらからご覧ください。↓↓#半額半蔵他、椅子はこちらからご覧ください。↓↓#半蔵チェア■■■■■■■■■■■■■■■■関西のみ特典・【安心の30日保証付】・【最短翌日受け取り】・【設置サービス】※簡易清掃、動作確認後の発送です！最短翌日受け取りだから超嬉しい(^_^)v■■■■■■■■■■■■■■■■★★★商品詳細★★★〇ハイバック可動肘ポリッシュ脚年式：2018年製カラー：黒サイズ：幅480奥行460高さ560Amazon中古相場・・・売り切れ楽天中古相場・・・売り切れ★★★★★★★★★★★★※注意※説明を確認いただいた後、コメントにお住いの都道府県をお知らせください。■清掃について格安販売のため簡易清掃のみです。手洗い抗菌洗浄をご希望の場合は+1,000円～で承ります。取引メッセージからお知らせください。■設置後の保証配達日より30日間の保証を設けています。（関西のみ）万が一不良が見つかった場合は、同等の商品と交換対応になります。返金対応は行っておりません。・テレビ・シングルベッド・セミダブルベッド・電子レンジ・洗濯機ラック・電気ケトル・チェスト・タンス・シューズラック・炊飯器・掃除機他どれでもセットの場合はお値引きさせて頂きます。コメントからご相談ください。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln882402.html
http://narcologia.ru/goods/recycling865914.html
http://narcologia.ru/goods/preference541738.html

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